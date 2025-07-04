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ФАС предложила ограничить сбор за возврат железнодорожных билетов

Ограничить максимальный сбор за возврат железнодорожных билетов до 10% для повышения их доступности — с таким предложением выступила Федеральная антимонопольная служба России. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Мера позволит сделать билеты более доступными для граждан.

Ограничить максимальный сбор за возврат железнодорожных билетов до 10% для повышения их доступности — с таким предложением выступила Федеральная антимонопольная служба России. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«В настоящее время возникают ситуации, когда посредники недобросовестно приобретают билеты в большом количестве и сдают их в последний момент, что приводит к невозможности приобретения билетов пассажирами, планирующими свои поездки», — сообщили в пресс-службе ведомства. Введение ограничения должно снизить количество подобных спекуляций.

В антимонопольной службе уточнили, что перевозчик сможет установить сбор на более низком уровне, в пределах от 0% до 10%. Для большинства пассажиров сбор за возврат останется ниже проиндексированного на уровень инфляции значения, установленного еще в 2019 году. Таким образом, мера будет носить регулирующий характер и не приведет к существенному росту расходов для населения. Кроме того, перевозчики уже внедрили дополнительные способы борьбы с дефицитом мест: в частности, при оформлении билетов теперь действует опция «лист ожидания». По мнению представителей транспортных компаний, предлагаемые изменения помогут обеспечить наличие свободных мест, особенно на популярных направлениях в сезон отпусков.

Ранее сообщалось о значительном росте стоимости авиабилетов с осени 2025 года. Причиной тому может послужить введение дополнительного инфраструктурного сбора для авиаперевозчиков.