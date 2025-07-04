ФАС предложила ограничить сбор за возврат железнодорожных билетов

В антимонопольной службе уточнили, что перевозчик сможет установить сбор на более низком уровне, в пределах от 0% до 10%. Для большинства пассажиров сбор за возврат останется ниже проиндексированного на уровень инфляции значения, установленного еще в 2019 году. Таким образом, мера будет носить регулирующий характер и не приведет к существенному росту расходов для населения. Кроме того, перевозчики уже внедрили дополнительные способы борьбы с дефицитом мест: в частности, при оформлении билетов теперь действует опция «лист ожидания». По мнению представителей транспортных компаний, предлагаемые изменения помогут обеспечить наличие свободных мест, особенно на популярных направлениях в сезон отпусков.