ФАС показала проект о сборе за возврат ж/д билета от 0% до 10% от стоимости

Федеральная антимонопольная служба России представила проект постановления, предусматривающий введение регулируемого сбора за возврат билетов на поезда дальнего следования. Предлагается установить верхнюю границу этого сбора на уровне 10% от стоимости билета, при этом перевозчики смогут самостоятельно определять конкретный размер в пределах от 0 до 10%.
ФАС поясняет, что такая мера направлена на борьбу с массовыми спекулятивными покупками билетов, когда недобросовестные посредники приобретают проездные документы оптом и возвращают их в последний момент, мешая другим пассажирам приобрести билеты заблаговременно. Подчеркивается, что инициатива носит сдерживающий характер: для большинства пассажиров (около 65%) новый сбор окажется ниже актуализированного с учётом инфляции уровня 2019 года.
Кроме того, железнодорожные компании уже реализовали ряд шагов для сокращения дефицита билетов, включая внедрение функции «листа ожидания». Ожидается, что новое правило поможет повысить доступность билетов, особенно в пиковый период отпусков и при поездках на юг.
На данный момент, согласно данным с сайта РЖД, возврат билета сопровождается фиксированным сбором — 3 рубля 20 копеек за каждое место, установленным решением ФАС.
Ранее сообщалось, что компания «Российские железные дороги» сможет сэкономить как минимум 600 миллиардов рублей инвестиций в инфраструктуру благодаря строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.