ФАС показала проект о сборе за возврат ж/д билета от 0% до 10% от стоимости

ФАС поясняет, что такая мера направлена на борьбу с массовыми спекулятивными покупками билетов, когда недобросовестные посредники приобретают проездные документы оптом и возвращают их в последний момент, мешая другим пассажирам приобрести билеты заблаговременно. Подчеркивается, что инициатива носит сдерживающий характер: для большинства пассажиров (около 65%) новый сбор окажется ниже актуализированного с учётом инфляции уровня 2019 года.