В аэропорту Санкт-Петербурга введены временные ограничения

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, уточнил он.
Ранее стало известно, что ураганный ветер в Санкт-Петербурге повалил 137 деревьев в парках и садах. Всему виной стал североатлантический циклон «Енгин».
Временные ограничения введены в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
Меры приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, уточнил он.
Ранее стало известно, что ураганный ветер в Санкт-Петербурге повалил 137 деревьев в парках и садах. Всему виной стал североатлантический циклон «Енгин».