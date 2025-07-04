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В аэропорту Санкт-Петербурга введены временные ограничения

Временные ограничения введены в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Источник: Life.ru

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, уточнил он.

Ранее стало известно, что ураганный ветер в Санкт-Петербурге повалил 137 деревьев в парках и садах. Всему виной стал североатлантический циклон «Енгин».