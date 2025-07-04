В Британии заявили о распространении нового штамма коронавируса

Согласно публикации, в конце июня штаммы XFG.3 и XFG составили около 40% всех случаев заражения CoViD-19. В мае этот показатель равнялся примерно 10%. Специалисты отметили, что уровень заболеваемости CoViD-19 в стране сейчас снижается.
Штамм XFG происходит от «омикрона». Исследователи предупредили, что «стратус» может оказывать более высокую заразность по сравнению с предыдущими штаммами CoViD-19. Мутации вируса позволяют ему обойти иммунную защиту.
Ранее Life.ru сообщал, что японская летучая мышь, нетопырь-карлик, стала носителем нового коронавируса HKU5-CoV-2. Учёные предполагают, что вирус может передаваться человеку прямо или через промежуточные организмы.