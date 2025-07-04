Бананы официально стали неотъемлемым элементом отечественного агропрома

Правительство России приняло решение о включении бананов в официальный реестр отечественной сельскохозяйственной продукции. Текст соответствующего документа доступен на Официальном интернет-портале правовой информации.
«Дополнить перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители….», — отмечается в постановлении Кабмина.
Исходя из опубликованного документа, можно также сделать вывод, что изучением и культивацией бананов в России сейчас стали активно заниматься научно-исследовательские институты и высшие учебные заведения.
Анонс данного решения Правительства еще в марте этого года сделал глава Министерства сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков. Как отметил чиновник, эти изменения позволят выращивающим бананы аграриям получать необходимую государственную помощь.
Однако не стоит забывать и о традиционных для России сельхозкультурах. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале постарался разобраться, почему до августа не стоит покупать отечественные арбузы.