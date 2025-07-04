В петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения

Петербургский аэропорт Пулково работает в ограниченном режиме. Временные меры по невыпуску воздушных судов введены в 23:25 4 июля. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.
Запрет на прием и выпуск гражданских судов действует для обеспечения безопасности авиаперелетов, уточняется в уведомлении. На данный момент те же меры приняты также в воздушных гаванях Калуги, Тамбова и Нижнего Новгорода.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково», — говорится в сообщении.
Об угрозе атаки БПЛА также предупредили жителей Пензенской области. Режим беспилотной опасности действует с 21:48 по Москве. О снятии ограничений не сообщалось. Жителям напомнили о телефоне экстренных служб для быстрого обращения в случае ЧП.