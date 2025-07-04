Мелони: США не прекратили поставки оружия Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Вашингтон не прекратил поставки вооружения Киеву, сообщает агентство Ansa.
По словам Мелони, Соединённые Штаты лишь «пересмотрели решения», которые касаются «отдельных компонентов».
Итальянский премьер-министр отметила, что это сильно «отличается от полного отказа».
В среду средства массовой информации и чиновники из Вашингтона утверждали, что американская сторона остановила передачу Киеву ракет для ЗРК Patriot, 155-мм снарядов и других видов вооружения.
Представитель Белого дома Анна Келли заявила, что «решение было принято с целью поставить интересы США на первое место».
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона продолжает поставлять вооружение Украине.