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Мелони: США не прекратили поставки оружия Украине

США лишь «пересмотрели решения», которые касаются «отдельных компонентов».

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Вашингтон не прекратил поставки вооружения Киеву, сообщает агентство Ansa.

По словам Мелони, Соединённые Штаты лишь «пересмотрели решения», которые касаются «отдельных компонентов».

Итальянский премьер-министр отметила, что это сильно «отличается от полного отказа».

В среду средства массовой информации и чиновники из Вашингтона утверждали, что американская сторона остановила передачу Киеву ракет для ЗРК Patriot, 155-мм снарядов и других видов вооружения.

Представитель Белого дома Анна Келли заявила, что «решение было принято с целью поставить интересы США на первое место».

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона продолжает поставлять вооружение Украине.

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