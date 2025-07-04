Врач Мясников призвал людей россиян с одним заболеванием не читать новости

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам с определенным недугом воздержаться от чтения новостей. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» доктор отметил, что людям, страдающим атеросклерозом, следует отказаться от этого привычного занятия. Эфир программы доступен на платформе «Смотрим».