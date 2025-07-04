Врач Мясников призвал людей россиян с одним заболеванием не читать новости

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам с определенным недугом воздержаться от чтения новостей. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» доктор отметил, что людям, страдающим атеросклерозом, следует отказаться от этого привычного занятия. Эфир программы доступен на платформе «Смотрим».
Мясников обратил внимание, что стрессовые состояния, спровоцированные чтением новостей, способны вызвать сердечные осложнения. «Если у вас уже диагностирован атеросклероз, присутствуют [холестериновые] бляшки, вам необходимо стать разумным эгоистом. (…) Не просматривайте новостную ленту, если не умеете сохранять к ней отстраненное отношение», — порекомендовал врач.
Ранее Мясников обозначил ключевой фактор риска развития сердечных патологий. Он указал, что высокий уровень сахара в крови, еще не расцениваемый как диабет, может представлять угрозу.
До этого Мясников опроверг два распространенных заблуждения об инфаркте. В частности, доктор назвал ошибочным мнение, что у человека с нормальными показателями холестерина инфаркт миокарда невозможен.