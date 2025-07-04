Министр рассказала, будут ли завозить в Россию жирафов из Южной Африки

«Надо просто наших коллег из ЮАР убедить, что должны нас понять, показать, где содержатся эти жирафы, мы проведем карантинные мероприятия, и дальше, я надеюсь, мы не найдем ящура или каких-то особо опасных болезней, мы их завезем», — сказала министр.