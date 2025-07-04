Министр рассказала, будут ли завозить в Россию жирафов из Южной Африки

На территорию России могут начать завозить жирафов из Южно-Африканской Республики (ЮАР). Ввоз этих животных планируют для зоопарков, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на «Всероссийском дне поля — 2025».
Однако Лут отметила, что ввоз жирафов в РФ будет возможен только при условии соблюдения всех необходимых карантинных мероприятий на месте, в которых должны участвовать российские специалисты.
«Надо просто наших коллег из ЮАР убедить, что должны нас понять, показать, где содержатся эти жирафы, мы проведем карантинные мероприятия, и дальше, я надеюсь, мы не найдем ящура или каких-то особо опасных болезней, мы их завезем», — сказала министр.
Лут дала ответ на этот вопрос после того, как представитель Ассоциации зоопарков и аквариумов заявил, что наши учреждения столкнулись с проблемой поставки жирафов. Сложности возникают из-за того, что представители Южной Африки не могут соблюдать требования ветеринарной сертификации, предъявляемые в РФ.
Министр надеется, что данную проблему в итоге удастся решить общими усилиями, и тогда «российские дети смогут смотреть на жирафов», заключила министр.
Ранее сообщалось, что жирафы в Калининградском зоопарке признали лето и вышли в уличный вольер.