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В Калининграде запретили погружаться в море с аквалангом: вот почему

В Калининградской области запретили погружаться в море с аквалангом.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области запрещено погружаться в море с аквалангом. Соответствующий указ издал губернатор Алексей Беспрозванных. Документ вступил в силу с пятницы 4 июля, информирует пресс-служба правительства региона.

Сообщается, что запрет действует круглосуточно, распространяется на территориальные воды Российской Федерации и относится к тем, кто использует для погружения в воду разнообразные дыхательные аппараты.

«Данным правовым актом установлен круглосуточный запрет на погружение физических лиц с использованием водолазных дыхательных аппаратов в территориальном море Российской Федерации», — сказано в релизе, опубликованном на сайте калининградского правительства.

Тем временем в калужском аэропорту временно приостановлены прием и отправка воздушных судов в пятницу 4 июля. Это сделано в целях обеспечения безопасности.

В тот же день утром в аэропорту Ижевска вводились аналогичные ограничительные меры.