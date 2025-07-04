«Динамо» представило игрока сборной России Сергеева роликом о крепостном праве

Особую пикантность видео придаёт диалог о «крепостном праве», где император возмущается, что уже «100 раз говорил его отменить», на что получает ответ: «Мы подумали, что тот был сотый раз, но как бы не 100-й, а 99-й». Это прямая отсылка к недавнему решению «Зенита» перенести празднование своего 100-летия.