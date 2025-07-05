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В Британии нашли новый заразный штамм коронавируса

В Великобритании выявлен новый контагиозный штамм коронавируса XGB «стратус».

В Великобритании выявлен новый контагиозный штамм коронавируса XGB «стратус». Об этом свидетельствует информация от Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA).

«В секвенированных образцах наиболее часто встречались штаммы XGB и его субварианты», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что «стратус» способен обладать большей заразностью по сравнению с прежними версиями коронавируса, поскольку мутации позволяют XGB ускользать от иммунной защиты.

Отмечается, что доля случаев заражения вариантами XGB и XGB.3 в Великобритании с мая увеличилась вчетверо и достигла 40 процентов. Однако общая заболеваемость COVID-19 по стране идет на спад.

Ранее исследователи из США обнаружили новый коронавирус HKU5-CoV-2, который отделяет всего одна мутация от способности инфицировать людей.