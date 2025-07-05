В Британии нашли новый заразный штамм коронавируса

«В секвенированных образцах наиболее часто встречались штаммы XGB и его субварианты», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что «стратус» способен обладать большей заразностью по сравнению с прежними версиями коронавируса, поскольку мутации позволяют XGB ускользать от иммунной защиты.