Что можно и нельзя делать в Ульянин день 5 июля, который называют днем встреч

Православная церковь вспоминает 5 июля святую Иулианию. В народе принято праздновать Ульянин день, который считается днем встреч. Предки верили, что в указанную дату можно встретить тех, с кем давно не виделся.
Что нельзя делать 5 июля.
Не следует топить баню. Считается, что это может навредить здоровью. Нельзя 5 июля начинать важные дела. Под запретом ссоры, конфликты с родными и близкими людьми. Кроме того, день не подходит для поездок на дальние расстояния.
Что можно делать 5 июля.
По традиции, было принято заниматься сбором полезных трав — в них заваривают венки в бане. А еще в названный день сеяли редис.
Согласно приметам, теплую погоду предвещает обильная роса на траве. А про ненастье предупреждали темные облака на небе.
Кстати, республиканский праздник Купалье — «Александрия собирает друзей» пройдет 5 июля: программа, концерты, фудкорт, транспорт, погода.
Тем временем Минтруда сказало, в каком случае не назначат трудовую пенсию в Беларуси.
А еще мы собрали скидки в универмагах Минска в июле 2025: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».