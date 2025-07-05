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Что можно и нельзя делать в Ульянин день 5 июля, который называют днем встреч

Собрали приметы и запреты на 5 июля, когда отмечают Ульянин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь вспоминает 5 июля святую Иулианию. В народе принято праздновать Ульянин день, который считается днем встреч. Предки верили, что в указанную дату можно встретить тех, с кем давно не виделся.

Что нельзя делать 5 июля.

Не следует топить баню. Считается, что это может навредить здоровью. Нельзя 5 июля начинать важные дела. Под запретом ссоры, конфликты с родными и близкими людьми. Кроме того, день не подходит для поездок на дальние расстояния.

Что можно делать 5 июля.

По традиции, было принято заниматься сбором полезных трав — в них заваривают венки в бане. А еще в названный день сеяли редис.

Согласно приметам, теплую погоду предвещает обильная роса на траве. А про ненастье предупреждали темные облака на небе.

Кстати, республиканский праздник Купалье — «Александрия собирает друзей» пройдет 5 июля: программа, концерты, фудкорт, транспорт, погода.

Тем временем Минтруда сказало, в каком случае не назначат трудовую пенсию в Беларуси.

А еще мы собрали скидки в универмагах Минска в июле 2025: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».