Народный календарь. Почему нужно быть осторожным при купании в реке в День Петра и Февронии

8 июля православные отмечают День святых Петра и Февронии Муромских. Их славят как покровителей семейного очага и хранителей супружеской жизни. По-другому праздник называют Русалицей.
Согласно древним сказаниям, муромский князь Петр долгое время болел проказой и не мог вылечиться. В один день он увидел сон о том, что ему может помочь крестьянка по имени Феврония с Рязанской земли. Когда Петр нашел девушку, он пообещал, что женится на ней, если вылечится. Однако слова он не сдержал. Болезнь возобновилась, и тогда Феврония снова исцелила князя. На этот раз он выполнил обещание и никогда об этом не жалел.
Февронию в народе прозвали Русалицей, так как считалось, что в ее день русалки начинают водить хороводы, поэтому при купании в реке нужно быть осторожным, иначе речные девы могут утащить на дно.
Приметы погоды.
Если в этот день пошел дождь, значит, будет много меда.
Северный ветер предвещает ясные дни, а восточный говорит о скором дожде.
После Русалицы ожидается еще 40 жарких дней.
Порывистый дождь говорит об улучшении погоды в будущем.
Именины отмечают: Феврония, Федор, Ефросиния, Константин, Никон, Денис, Давид, Василий, Петр, Семен.