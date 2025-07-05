Народный календарь. Почему нужно быть осторожным при купании в реке в День Петра и Февронии

Согласно древним сказаниям, муромский князь Петр долгое время болел проказой и не мог вылечиться. В один день он увидел сон о том, что ему может помочь крестьянка по имени Феврония с Рязанской земли. Когда Петр нашел девушку, он пообещал, что женится на ней, если вылечится. Однако слова он не сдержал. Болезнь возобновилась, и тогда Феврония снова исцелила князя. На этот раз он выполнил обещание и никогда об этом не жалел.