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День трудоголиков и День плевания вишневыми косточками: какие праздники отмечают в России и мире 5 июля

5 июля в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День трудоголиков, День плевания вишневыми косточками и День луженых глоток.

5 июля в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День трудоголиков, День плевания вишневыми косточками и День луженых глоток.

День трудоголиков.

День трудоголиков появился в США с целью повысить осведомленность общества о негативных сторонах трудоголизма, а самих трудоголиков побудить изменить образ жизни. В этот праздник люди, у которых в окружении есть трудоголики, устраивают им выходной с поездкой на природу, походом в кино или вечеринкой в кругу друзей.

День плевания вишневыми косточками.

День плевания вишневыми косточками отмечается в первую субботу июля в честь шуточного вида спорта. В начале 1970-х годов американский фермер Херб Тейчман начал проводить Международные соревнования по плеванию косточек. Этот праздник до сих пор отмечают в разных странах мира, устраивая забавные соревнования по плеванию вишневыми косточками.

День луженых глоток.

«Луженая глотка» — это фразеологизм, которым называют людей, которые способны длительное время громко говорить, кричать или петь. В честь него был придуман День луженых глоток, во время которого можно кричать во все горло. Также в этот праздник принято ходить в караоке или собираться с друзьями и петь песни под гитару.