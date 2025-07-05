День трудоголиков и День плевания вишневыми косточками: какие праздники отмечают в России и мире 5 июля

«Луженая глотка» — это фразеологизм, которым называют людей, которые способны длительное время громко говорить, кричать или петь. В честь него был придуман День луженых глоток, во время которого можно кричать во все горло. Также в этот праздник принято ходить в караоке или собираться с друзьями и петь песни под гитару.