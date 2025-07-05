День трудоголиков и День плевания вишневыми косточками: какие праздники отмечают в России и мире 5 июля

5 июля в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День трудоголиков, День плевания вишневыми косточками и День луженых глоток.
День трудоголиков.
День трудоголиков появился в США с целью повысить осведомленность общества о негативных сторонах трудоголизма, а самих трудоголиков побудить изменить образ жизни. В этот праздник люди, у которых в окружении есть трудоголики, устраивают им выходной с поездкой на природу, походом в кино или вечеринкой в кругу друзей.
День плевания вишневыми косточками.
День плевания вишневыми косточками отмечается в первую субботу июля в честь шуточного вида спорта. В начале 1970-х годов американский фермер Херб Тейчман начал проводить Международные соревнования по плеванию косточек. Этот праздник до сих пор отмечают в разных странах мира, устраивая забавные соревнования по плеванию вишневыми косточками.
День луженых глоток.
«Луженая глотка» — это фразеологизм, которым называют людей, которые способны длительное время громко говорить, кричать или петь. В честь него был придуман День луженых глоток, во время которого можно кричать во все горло. Также в этот праздник принято ходить в караоке или собираться с друзьями и петь песни под гитару.