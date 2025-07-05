«Буду ходить ко львам»: выживший директор «Тайгана» сделал неожиданное заявление

Олег Зубков, руководитель сафари-парка «Тайган», заявил, что не оставить свою профессию из-за пережитого нападения льва. Соответствующее видеообращение он сделал в Telegram-канале зоологического объекта.
«Поверьте, ничего не изменится ни в моем поведении, ни в моей жизни. Я остаюсь тем, кем сделал себя… Я буду ходить ко львам и остаюсь самим собой!», — подчеркнул Олег Зубков.
Дополнительно он выразил признательность всем неравнодушным людям, которые следили за его состоянием после нападения хищника.
Несколькими часами ранее Олега Зубкова выписали из медицинского учреждения, где он проходил реабилитацию.
Лев набросился на владельца крымского парка «Тайган» 22 июня, нанеся ему крайне опасные ранения, — однако это не означает, что животное стало агрессивно настроено ко всем людям. Ранее профессиональный дрессировщик Владислав Гончаров в эксклюзивной беседе с обозревателем «МК» объяснил, почему представителя крупных кошачьих не нужно усыплять из-за инцидента.