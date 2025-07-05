Календарь на 5 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

5 июля в мире отмечают праздник в честь купальника, название которого было вдохновлено ядерными испытаниями, а еще поздравляют трудоголиков и уговаривают их не работать хотя бы в субботу. Петербург сегодня на весь день превращается в город Достоевского. Для мусульман после заката начинается день Ашура — важное религиозное событие, особенно для шиитов. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 5 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 5 июля.
* ~Всемирный день бикини~
Праздник, посвященный самому узнаваемому купальнику в истории моды. В этот день в 1946 году французский модельер Луи Реар представил миру бикини: крошечный купальный костюм, который впервые на подиуме продемонстрировала танцовщица Мишелин Бернардини. Название отсылает к атоллу Бикини, где США проводили ядерные испытания — дизайнер рассчитывал на такой же «взрывной эффект» и не прогадал. Скандальный в свое время, сегодня бикини стал символом лета и пляжного отдыха.
* ~Международный день трудоголиков~
Если вы ловили себя на мысли, что работать в выходной — это нормально, а отпуск — пустая трата времени, то, возможно, вы тоже входите в ряды тех, кого чествуют 5 июля. День трудоголиков — это повод напомнить себе и окружающим, что даже самые продуктивные люди нуждаются в отдыхе. Праздник неофициальный, но весьма актуальный: по разным оценкам, в России треть работающих не умеют вовремя останавливаться. Термин «трудоголизм» появился в XX веке, а в XXI стал почти социальной нормой. Однако сегодня все чаще звучат призывы к балансу между карьерой и личной жизнью. Поэтому День трудоголиков — это не столько чествование трудовых подвигов, сколько напоминание о том, что нужно уметь вовремя останавливаться, а выгорания на работе никто не отменял.
* ~Международный день Днепра~
Этот день посвящен одной из крупнейших рек Европы — Днепру. Он отмечается ежегодно в первую субботу июля, а в 2025 году выпадает на 5-е число. Цель праздника — напомнить о значении реки для экономики, экологии и истории региона. Днепр — не просто водная артерия протяженностью более 2,2 км. Это источник жизни для сотен городов, база для энергетики и судоходства, а также символ культурного единства. В этот день активисты, экологи и жители прибрежных территорий проводят акции по уборке берегов, флешмобы, тематические выставки и конференции. А еще — вспоминают, как много эта река значила для наших предков.
* ~Международный день кооперативов~
В первую субботу июля ежегодно отмечают Международный день кооперативов — праздник, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН и Международным кооперативным альянсом. Этот день посвящен людям, которые объединяются ради общей цели — от сельскохозяйственных артелей и кредитных союзов до потребительских обществ и жилищных кооперативов. Кооперативы существуют более двух столетий и играют важную роль в социальной и экономической жизни разных стран. Они помогают снижать уровень бедности, обеспечивать занятость, развивать локальные сообщества и сохранять принципы справедливой экономики.
* ~День Достоевского в Петербурге~
Поклонники классической литературы отмечают День Достоевского — петербургский городской праздник, посвященный одному из величайших писателей XIX века. Он приходится на первую субботу июля: именно в этом летнем месяце начинается действие романа «Преступление и наказание». В этот день в городе, особую атмосферу которого Достоевский мастерски передал в своих произведениях, пройдут тематические экскурсии, лекции, уличные спектакли и множество других мероприятий.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 5 июля в других странах.
День рождения Гуру Ринпоче — Бутан. 5 июля в Бутане отмечают один из самых значимых праздников — день рождения Падмасамбхавы, также известного как Гуру Ринпоче. Этот тибетский святой считается вторым Буддой, принесшим буддизм в Тибет в VIII веке. По преданию, он родился чудесным образом на лотосе в озере и с младенчества обладал сверхъестественными способностями. Его день рождения сопровождается молитвами, ритуальными танцами и подношениями, особенно в монастырях и храмах.
День предупреждения травматизма — Канада. В Канаде сегодня напоминают о важности безопасности на производстве, транспорте и в быту. Инициатива направлена на снижение количества несчастных случаев и травм, особенно среди молодых работников. В этот день часто проходят семинары, обучающие программы и кампании по профилактике бытовых и профессиональных травм.
День Кирилла и Мефодия — Чехия. В Чехии 5 июля отмечают государственный праздник в честь святых братьев Кирилла и Мефодия — просветителей славян, принесших письменность. По всей стране проходят праздничные мессы, особенно. Братьев чтут как символ культурного и духовного наследия славянских народов.
Религиозные праздники 5 июля.
День Ашура в исламе.
Один из самых значимых дней в исламском календаре — особенно для шиитов. Он отмечается на 10-й день месяца Мухаррам по лунному календарю, поэтому дата меняется ежегодно, в 2025-м она приходится на 5 июня по григорианскому календарю. Ашура имеет разное значение для суннитов и шиитов. Для первых — это день поста, напоминающий о спасении пророка Мусы (Моисея) от фараона. Для шиитов — день траура по имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда, погибшему в битве при Кербеле в 680 году. В этот день верующие совершают обряды поминовения, читают молитвы и, в некоторых регионах, участвуют в траурных шествиях, во время которых практикуется ритуальное самобичевание.
День памяти священномученика Евсевия, епископа Самосатского.
5 июля православные вспоминают священномученика Евсевия Самосатского — одного из активных защитников православия в IV веке. Он был епископом города Самосата (современная Турция) и боролся с арианством — ересью, отрицавшей божественную природу Иисуса Христа. Император Валент сослал Евсевия, но после смерти императора тот вернулся к пастве. Однако вскоре был убит арианкой, сбросившей на него черепицу с крыши. Этот день посвящен памяти о стойкости в вере и мужестве перед лицом преследований.
Народные праздники и приметы 5 июля.
* Ульянин день.
В народном календаре 5 июля — Ульянин день, связанный с заботами о пчелах и урожае. Считалось, что именно к началу июля ульи наполняются медом, и нужно тщательно следить за пасекой, чтобы не упустить начало медосбора. Отсюда и поговорка: «На Ульяна — пчеле мед да хозяину забота». Также в этот день нередко устраивали первые жатвы на юге — проверяли, «как хлеб на зубок».
* Приметы.
Если на Ульяна идет дождь — будет обильный урожай грибов.
Теплый вечер и росистое утро — к ясной погоде и щедрому урожаю зерновых.
Если пчелы в этот день особенно активны — лето будет теплым, а осень затяжной.
Услышать гром вечером — к перемене погоды.
Жаворонки высоко летают — к солнечным дням впереди.
Какие исторические события произошли 5 июля.
* 1439 год — во Флоренции подписана Флорентийская уния — акт об объединении Католической и Православной церквей под главенством папы.
* 1687 год — Исаак Ньютон опубликовал «Математические начала натуральной философии», заложившие основы классической механики.
* 1770 год — началось Чесменское сражение между российским и турецким флотом.
* 1811 год — Венесуэла стала первой испанской колонией в Южной Америке, провозгласившей независимость.
* 1829 год — 14-летний крепостной Павел Попов нашел первый в России алмаз.
* 1841 год — англичанин Томас Кук открыл первое туристическое агентство.
* 1865 год — в Лондоне основана благотворительная организация «Армия спасения».
* 1881 год — под Луксором обнаружена уникальная гробница с останками фараонов Сети I, Тутмоса III, Рамзеса II и других.
* 1937 год — при НКВД СССР создан Научно-исследовательский институт противопожарной обороны.
* 1943 год — началась Курская битва — одно из крупнейших танковых сражений Второй мировой войны.
* 1946 год — в Париже впервые представлен купальник-бикини, вызвавший фурор на модном показе.
* 1954 год — Элвис Пресли записал свою первую песню — «That’s All Right».
* 1958 год — американская экспедиция впервые покорила вершину Гашербрум I — одну из высочайших в мире.
* 1962 год — Алжир официально провозгласил независимость от Франции.
* 1971 год — в США снизили возрастной ценз для голосования с 21 года до 18 лет.
* 1986 год — в Москве открылись первые Игры доброй воли.
* 1994 год — Джефф Безос основал компанию Amazon.
* 1996 год — в Великобритании появилась овца Долли — первое клонированное млекопитающее.
Дни рождения и юбилеи 5 июля.
* В 1793 году родился Павел Пестель — русский офицер, декабрист, глава Южного тайного общества.
* В 1802 году родился Павел Нахимов — русский адмирал, герой обороны Севастополя.
* В 1810 году родился Финеас Тейлор Барнум — американский шоумен, основатель одного из крупнейших цирков.
* В 1857 году родилась Клара Цеткин — немецкая социалистка, активистка и одна из основательниц Международного женского дня.
* В 1889 году родился Жан Кокто — французский поэт, писатель, кинорежиссер и театральный деятель.
* В 1901 году родился Сергей Образцов — режиссер, основатель и руководитель Центрального театра кукол в Москве.
* В 1911 году родился Жорж Помпиду — французский государственный деятель, президент Франции (1969−1974).
Кто отмечает день рождения.
* 88 лет исполняется Алле Будницкой — советской и российской актрисе театра и кино, телеведущей.
* 75 лет исполняется Хьюи Льюису — американскому певцу и автору хитов, лидеру группы Huey Lewis and the News.
* 51 год исполняется Тутте Ларсен — российской журналистке, теле- и радиоведущей.
* 50 лет исполняется Эрнану Креспо — аргентинскому футболисту, включенному в список ФИФА 100.
* 46 лет исполняется Амели Моресмо — французской теннисистке, бывшей первой ракетке мира.
* 39 лет исполняется Александру Радулову — российскому хоккеисту, двукратному чемпиону мира.
* 31 год исполняется Сехэю Отани — японскому бейсболисту, суперзвезде MLB и уникальному двустороннему игроку.