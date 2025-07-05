Календарь на 5 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Если вы ловили себя на мысли, что работать в выходной — это нормально, а отпуск — пустая трата времени, то, возможно, вы тоже входите в ряды тех, кого чествуют 5 июля. День трудоголиков — это повод напомнить себе и окружающим, что даже самые продуктивные люди нуждаются в отдыхе. Праздник неофициальный, но весьма актуальный: по разным оценкам, в России треть работающих не умеют вовремя останавливаться. Термин «трудоголизм» появился в XX веке, а в XXI стал почти социальной нормой. Однако сегодня все чаще звучат призывы к балансу между карьерой и личной жизнью. Поэтому День трудоголиков — это не столько чествование трудовых подвигов, сколько напоминание о том, что нужно уметь вовремя останавливаться, а выгорания на работе никто не отменял.