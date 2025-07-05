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Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Петербурга

Росавиация в целях безопасности полетов гражданских самолетов ввела временные ограничения на их прием и выпуск в аэропорту «Пулково» города Санкт-Петербурга.

Росавиация в целях безопасности полетов гражданских самолетов ввела временные ограничения на их прием и выпуск в аэропорту «Пулково» города Санкт-Петербурга. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения в петербургском аэропорту действуют с 23:25 по московскому времени.

Ранее в 22:40 Росавиация также временно закрыла аэропорт «Стригино» Нижнего Новгорода.

Кроме того, Кореняко сообщал, что с 15:27 ограничения ввели в калужском аэропорту «Грабцево», а с 22:25 — в тамбовском «Донское». О снятии ограничений сообщений пока не было.

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