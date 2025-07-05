Ушел из жизни популярный музыкант Микки МакКоннелл

Ушел из жизни Майкл «Микки» МакКоннелл. О кончине артиста стало известно 3 июля. Ранее музыкант пережил утрату брата — Шона.
Некролог размещен на интернет-ресурсе похоронного бюро в Дерри.
МакКоннелл — ирландский композитор и певец, он родился в 1947 году. Свою первую композицию создал в 1965-м — она называется Only Our Rivers Run Free.
Исполнитель выпустил две пластинки — «Peter Pan and Me» 1992 года и «Joined Up Writing» в 2000-м.
В качестве причины смерти названо непродолжительное заболевание. Музыкант скончался в больнице рядом с близкими. Кремация тела состоится 6 июля.
Ранее в 87 лет от пневмонии умер актер Кеннет Колли, исполнивший роль Фирмуса Пиетта в «Звездных войнах». Незадолго до кончины он был госпитализирован с травмой руки после падения.
Также на 76-м году жизни скончался австралийский кинорежиссер и оператор Рональд Йохансон. В его творческое наследие входят «Последний дубль», боевик «Свобода», драма «Внутри женщины».