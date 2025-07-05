«С ним нужно по-другому»: пострадавший от нападения льва владелец сафари-парка рассказал, как поступит с хищником

На территории полуострова Крым расположен крупнейший частный сафари-парк «Тайган». Его владелец Олег Зубков, недавно пострадавший от нападения одного из своих питомцев, по его словам, знает «всех своих львов». Предприниматель рассказал, как планирует поступить с напавшим на него хищником. Соответствующими данными Олег Зубков поделился в Telegram-канале.