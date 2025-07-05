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В Британии распространяется новый заразный штамм COVID-19 «стратус»

Штамм «стратус» может быть более заразным, чем другие варианты.

Источник: Аргументы и факты

Распространение нового штамма коронавируса XFG «стратус» зафиксировано в Британии, об этом свидетельствуют данные британского агентства по здравоохранению.

«В секвенированных образцах наиболее распространёнными штаммами были XFG и его субштаммы», — заявили в UKHSA.

На долю вариантов данного штамма конце июня текущего года приходилось примерно 40 процентов всех случаев инфицирования COVID-19.

При этом в мае доля составляла десять процентов.

В сообщении агентства отмечается, что, несмотря на распространение нового штамма, в целом в Британии заболеваемость коронавирусом снижается.

Штамм XFG состоит из двух «высокотрансмиссивных вариантов» LF.7 и LP.8.1.2. Впервые он был выявлен в январе текущего года, его называют «потомком» штамма «омикрон».

Эксперты не исключают, что штамм «стратус» может быть более заразным, чем другие варианты.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с коронавирусом в Российской Федерации остаётся стабильной и контролируемой.