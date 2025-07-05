В Британии распространяется новый заразный штамм COVID-19 «стратус»

Распространение нового штамма коронавируса XFG «стратус» зафиксировано в Британии, об этом свидетельствуют данные британского агентства по здравоохранению.
«В секвенированных образцах наиболее распространёнными штаммами были XFG и его субштаммы», — заявили в UKHSA.
На долю вариантов данного штамма конце июня текущего года приходилось примерно 40 процентов всех случаев инфицирования COVID-19.
При этом в мае доля составляла десять процентов.
В сообщении агентства отмечается, что, несмотря на распространение нового штамма, в целом в Британии заболеваемость коронавирусом снижается.
Штамм XFG состоит из двух «высокотрансмиссивных вариантов» LF.7 и LP.8.1.2. Впервые он был выявлен в январе текущего года, его называют «потомком» штамма «омикрон».
Эксперты не исключают, что штамм «стратус» может быть более заразным, чем другие варианты.
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