«Это страшный сон»: Мать задержанного в Азербайджане россиянина Софронова прибыла в Баку

Мать задержанного в Азербайджане россиянина Сергея Софронова прибыла в Баку, чтобы лично заниматься вопросами сына. Об этом информирует портал URA.RU.
Сообщается, что женщина передала сыну вещи, продукты и письмо. Она связалась с российским посольством в Азербайджане и обратилась в МВД и Главное полицейское управление Баку. При этом женщина была вынуждена просить прохожих помочь с переводом в экстренных ситуациях.
Мать Софронова рассказала, что задержанных россиян поместили отдельно от других заключенных изолятора, они находятся в камерах по двое, а сотрудники относятся к ним почеркнуто нейтрально. Ее сыну предоставили государственного адвоката, добавила женщина.
«Вместе мы справимся, и этот страшный сон скоро закончится», — сказала женщина порталу.
Напомним, в столице Азербайджана суд принял решение о заключении под стражу восьми россиян, которые якобы причастны к транспортировке наркотиков.
Также сообщалось о задержании журналистов российского информагенства «Спутник Азербайджан».
Задержания россиян в Баку произошли после того, как в Екатеринбурге были задержаны члены ОПГ, причастные к тяжким преступлениям, среди которых — убийства и массовое отравление суррогатным алкоголем. Все задержанные в Екатеринбурге имеют российское гражданство, при этом они — этнические азербайджанцы.
Ранее в МИД России сообщили, что российские консулы получили доступ к 13 задержанным в Азербайджане.