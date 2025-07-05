«Это страшный сон»: Мать задержанного в Азербайджане россиянина Софронова прибыла в Баку

Задержания россиян в Баку произошли после того, как в Екатеринбурге были задержаны члены ОПГ, причастные к тяжким преступлениям, среди которых — убийства и массовое отравление суррогатным алкоголем. Все задержанные в Екатеринбурге имеют российское гражданство, при этом они — этнические азербайджанцы.