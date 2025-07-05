Молдавия закрыла транзит для депортированных из России украинцев

Власти Молдавии с 1 июля прекратили транзит для граждан Украины, депортируемых из России в Грузию. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на правозащитников.
По информации издания, ранее депортированные украинцы использовали маршрут Тбилиси-Кишинев-Украина, поскольку он был самым быстрым и не требовал дополнительных документов, в частности загранпаспорта, которого у многих нет — только справка об освобождении и «белый паспорт».
Теперь, из-за решения Молдавии, украинцы вынуждены неделями ожидать решения на контрольно-пропускном пункте (КПП) на границе с Грузией. По данным правозащитников, украинские граждане, освобожденные из российских тюрем, с 2023 года вынуждены проживать в непригодных условиях на КПП «Дарьяли», где не хватает спальных мест и необходимых удобств, говорится в сообщении.
20 июня стало известно, что Молдавия выразила желание восстановить прямое авиасообщение с Россией. Вопрос обсудили в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).