Молдавия закрыла транзит для депортированных из России украинцев

Теперь, из-за решения Молдавии, украинцы вынуждены неделями ожидать решения на контрольно-пропускном пункте (КПП) на границе с Грузией. По данным правозащитников, украинские граждане, освобожденные из российских тюрем, с 2023 года вынуждены проживать в непригодных условиях на КПП «Дарьяли», где не хватает спальных мест и необходимых удобств, говорится в сообщении.