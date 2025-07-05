Начинают перечислять новые социальные выплаты. Кто и сколько получит?

Получить деньги можно двумя способами — в виде зарплаты родителя или сертификата и зарплаты родителя. Вариации могут быть различными. Например, за первого ребёнка выплачивают только зарплату родителя. Это 10 000 рублей в месяц. Делать выплаты будут в течение трёх лет. Когда речь идёт о последующих детях, то вариантов больше. Так, если в семье родился второй ребёнок, то можно получить сертификат на 500 000 рублей и зарплату родителя в течение 15 месяцев. Выплата составит 20 000 рублей в месяц. Есть и другой вариант — без сертификата, но с зарплатой родителя в течение трёх лет. В этом случае ежемесячно будут платить 22 000 рублей.