Лимит выплат по европротоколу повышается до 200 тысяч рублей

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лимит выплат по европротоколу (процедура упрощенного оформления документов о ДТП) повышается со 100 тысяч до 200 тысяч рублей в случаях, когда у участников ДТП имеются разногласия и при этом они выполнили фотофиксацию аварии, такая норма вступает в силу 5 июля.
Президент России Владимир Путин 24 июня подписал закон о повышении лимита выплат страхового возмещения при упрощенном оформлении документов о ДТП: согласно документу, предельная сумма выплат повышается вдвое — до 200 тысяч рублей для случаев, когда у участников ДТП имеются разногласия и оформлена фотофиксация данных о ДТП. Эти изменения вступают в силу 5 июля.
Ранее максимальный размер выплаты в таких случаях составлял 100 тысяч рублей.
В случаях, когда у водителей отсутствуют разногласия, лимиты выплат остаются прежними: 400 тысяч рублей, если участники ДТП сделали фотографии, и 100 тысяч рублей — если фотофиксации нет.
Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев ранее говорил, что страховое сообщество активно поддерживают нововведение, которое, по его словам, поможет еще больше развить и популяризировать процедуры упрощенного оформления документов о ДТП.