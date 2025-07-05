Лимит выплат по европротоколу повышается до 200 тысяч рублей

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лимит выплат по европротоколу (процедура упрощенного оформления документов о ДТП) повышается со 100 тысяч до 200 тысяч рублей в случаях, когда у участников ДТП имеются разногласия и при этом они выполнили фотофиксацию аварии, такая норма вступает в силу 5 июля.