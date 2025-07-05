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Минобороны РФ: силы ПВО за три часа уничтожили 42 беспилотника

Над Белгородской областью ликвидировано 28 беспилотников.

Российские военные за три часа ликвидировали 42 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в небе над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

Беспилотники были нейтрализованы в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, а также в Тверской областях.

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что над Белгородской областью ликвидировано 28 беспилотников. Шесть беспилотников уничтожили в Брянской области, ещё три — над Курской областью. Два беспилотных летательных аппарата ликвидированы в Орловской области, по одному — в Смоленской, Воронежской и Тверской областях.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу силы противовоздушной обороны ликвидировали 48 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над пятью регионами РФ.