Минобороны РФ: силы ПВО за три часа уничтожили 42 беспилотника

В ведомстве уточнили, что над Белгородской областью ликвидировано 28 беспилотников. Шесть беспилотников уничтожили в Брянской области, ещё три — над Курской областью. Два беспилотных летательных аппарата ликвидированы в Орловской области, по одному — в Смоленской, Воронежской и Тверской областях.