«Кожа да кости»: Почему Светлана Ходченкова и другие звёзды так сильно похудели

— Набрать форму не тяжело, если ты не ленивый и у тебя есть сила воли. Я ленивая, мне не хватает спорта. Если мне добавить физическую нагрузку, я стану более рельефной, не буду выглядеть дохлой. Все будут говорить, что я нормальная и здоровая. А пока я дохлая, все думают, что со мной что-то не так, — говорит Алана.