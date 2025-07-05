Хачанов почти четыре часа рубился на корте с португальцем и прошёл в ⅛ финала Уимблдона

На турнире Хачанов посеян под 17-м номером, а в следующем раунде его ожидает встреча с поляком Камилем Майхшаком, занимающим 109-е место в мировом рейтинге.
Для 28-летнего Хачанова текущий Уимблдон может стать особенным: ранее он доходил здесь максимум до четвертьфинала — это случилось в 2021 году. В его активе также семь титулов ATP.
Тем временем в женской сетке также звучат российские фамилии. Камилла Рахимова, занимающая 80-е место в мировом рейтинге, преподнесла сенсацию, выбив из турнира четвёртую сеянную Уимблдона — итальянку Жасмин Паолини. Проиграв стартовый сет, Рахимова сумела переломить ход встречи и выиграла матч со счётом 4:6, 6:4, 6:4.