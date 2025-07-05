В Москве 5 июля открываются День и Ночь московского спорта

«Ночь московского спорта» охватит множество площадок в центральной части города. Шестьдесят тренажеров для сайклинга установят на Пушкинской площади, где пройдут массовые тренировки под диджей-сеты. На Тверской улице гостей ждут флеш-турниры и мастер-классы по стритболу, в Климентовском переулке расположится зона с рампой и памп-треком для катания на самокатах и скейтбордах для детей и взрослых. На Пятницкой улице можно будет увидеть показательные выступления по роуп-скиппингу, а Мясницкая улица станет центром настольного тенниса.