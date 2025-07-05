В Москве 5 июля открываются День и Ночь московского спорта

«С 11:00 до 21:00 пройдет акция “День московского спорта”, а с 20:00 до 23:00 — “Ночь московского спорта”, — уточняется на портале мэра столицы.
В рамках Дня московского спорта в олимпийском комплексе «Лужники» будет организовано более 20 тематических зон. Там пройдут показательные выступления, мастер-классы, турниры, фан-встречи с известными спортсменами, а также массовая тренировка по стретчингу, которую проведет двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по гимнастике Самира Мустафаева. В течение всего фестиваля на главной сцене будет проходить концерт с выступлениями известных артистов. Для самых юных участников организована детская зона с аквагримом, беговелами и прочими активностями.
«Ночь московского спорта» охватит множество площадок в центральной части города. Шестьдесят тренажеров для сайклинга установят на Пушкинской площади, где пройдут массовые тренировки под диджей-сеты. На Тверской улице гостей ждут флеш-турниры и мастер-классы по стритболу, в Климентовском переулке расположится зона с рампой и памп-треком для катания на самокатах и скейтбордах для детей и взрослых. На Пятницкой улице можно будет увидеть показательные выступления по роуп-скиппингу, а Мясницкая улица станет центром настольного тенниса.
Также в рамках мероприятия на Арбате откроется площадка для брейк-данса, где пройдут командные и одиночные соревнования, показательные выступления профессионалов. На Никольской улице желающие смогут сыграть в настольный футбол и хоккей, а на Большой Никитской улице в сквере ТАСС появится зона кубика Рубика.