Исследование: в Африке начался процесс формирования нового океана

В Восточной Африке запущен процесс формирования нового океана, пишет научный портал Space.
Сообщается, что новая океаническая котловина формируется из-за уникальных геологических процессов, протекающих в Афарской низменности.
По словам ученых, если мантия продолжит расширять тектонические разрывы, то через миллионы лет на территории Эфиопии появится новый океан, способный нанести значительный ущерб сейсмической стабильности региона.
Согласно исследованиям, гигантская разветвленная трещина протянется через девять африканских стран — от Эфиопии до Мозамбика, передает Space.
Ранее специалисты из Стэнфордского университета провели исследование и установили, что в будущем, с высокой вероятностью, вследствие движения тектонических плит Индия расколется на две части. Эксперты также выяснили, что таяние ледника Туэйтса в западной Антарктиде приведет к повышению уровня океана, что вызовет необратимые изменения для всего человечества.
Ране исследование показало, что мощное извержение вулкана с катастрофическими последствиями ожидает человечество в текущем столетии.
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