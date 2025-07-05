Исследование: в Африке начался процесс формирования нового океана

Ранее специалисты из Стэнфордского университета провели исследование и установили, что в будущем, с высокой вероятностью, вследствие движения тектонических плит Индия расколется на две части. Эксперты также выяснили, что таяние ледника Туэйтса в западной Антарктиде приведет к повышению уровня океана, что вызовет необратимые изменения для всего человечества.