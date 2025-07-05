В Британии распространился новый заразный штамм COVID-19 XFG

Доля заболевших увеличилась в несколько раз за месяц.
В Великобритании выявили значительный рост числа случаев заражения новым штаммом коронавируса XFG, известным как «стратус». По данным Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA), на конец июня этот вариант и его субштаммы составили около 40% всех новых случаев COVID-19 в стране. Об этом говорится в официальном сообщении UKHSA.
«В секвенированных образцах наиболее распространенными штаммами были XFG и его субштаммы», — отмечается в заявлении агентства. Согласно информации UKHSA, еще в мае доля варианта XFG и его подтипов не превышала 10%. Таким образом, за месяц их распространенность увеличилась в четыре раза.
Эксперты сообщают, что XFG является рекомбинантным вариантом, то есть сформировался из двух высокотрансмиссивных штаммов — LF.7 и LP.8.1.2. Впервые этот вариант был зафиксирован в январе 2025 года и рассматривается как «потомок» штамма «омикрон».
Ранее Минздрав утвердил новый план рекомендаций по профилактике коронавируса. Они предназначены для руководителей медицинских учреждений и их подразделений, врачей, а также других специалистов, работающих в сфере здравоохранения.