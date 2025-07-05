В Британии распространился новый заразный штамм COVID-19 XFG

В Великобритании выявили значительный рост числа случаев заражения новым штаммом коронавируса XFG, известным как «стратус». По данным Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA), на конец июня этот вариант и его субштаммы составили около 40% всех новых случаев COVID-19 в стране. Об этом говорится в официальном сообщении UKHSA.