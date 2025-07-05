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Американец за десять минут съел 70 хот-догов, пытаясь побить рекорд

Житель США Джоуи Честнат, известный по прозвищу «Челюсти», не смог побить рекорд на турнире по поеданию хот-догов.

Житель США Джоуи Честнат, известный по прозвищу «Челюсти», не смог побить рекорд на турнире по поеданию хот-догов. Мужчина за десять минут успел съесть 70,5 хот-догов.

Таким образом, американец не побил рекорд, который был установлен им же в 2021 году. Тогда «Челюсти» съел 76 хот-догов. Несмотря на это, мужчина все равно оказался лучшим на своеобразном чемпионате.

Сообщается, что это уже 17-я победа для Честната.

Что касается соревнований среди женщин, то здесь результаты гораздо скромнее. Победу одержала Мики Судо, которая проглотила за десять минут 33 хот-дога. К слову, в прошлом году женщина также была лучшей, но тогда она осилила 51 хот-дог.

Обоих победителей наградили денежными призами в размере 10 тыс. долларов США (примерно 790 тыс. рублей по курсу ЦБ РФ на 4 июля).

Ранее сообщалось, что речь лидера демократов в парламенте США длилась более восьми часов — это стало новым рекордом по продолжительности выступления.