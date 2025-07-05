Американец за десять минут съел 70 хот-догов, пытаясь побить рекорд

Что касается соревнований среди женщин, то здесь результаты гораздо скромнее. Победу одержала Мики Судо, которая проглотила за десять минут 33 хот-дога. К слову, в прошлом году женщина также была лучшей, но тогда она осилила 51 хот-дог.