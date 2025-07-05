Зумер решился на одиночный полет вокруг света, но был арестован

На рискованное предприятие Го вдохновил его кузен, страдающий лимфомой Ходжкина IV стадии. Первый вылет из Мемфиса состоялся в мае 2024 года; пилот совершил посадки почти в 60 государствах. Последний отчет он опубликовал 23 июня 2025 года, на 142-й день пути, пролетая над Филиппинами. Однако молодого человека арестовали в Антарктиде 28 июня после приземления на чилийской базе «Лейтенант Родольфо Марш» (о. Кинг-Джордж).