Зумер решился на одиночный полет вокруг света, но был арестован

19-летний юноша из США задумал кругосветный перелет во имя борьбы с онкологией, но нарушил международное законодательство и был задержан в Антарктиде. Об этом пишет The New York Post (NYP).
По данным издания, молодой пилот Итан Го из Мемфиса (штат Теннесси) отправился на одномоторном самолете Cessna 182Q в одиночное кругосветное путешествие. Свой путь он транслировал подписчикам в соцсетях Целью полета был сбор 1 миллиона долларов для Детской исследовательской больницы Святого Иуды.
На рискованное предприятие Го вдохновил его кузен, страдающий лимфомой Ходжкина IV стадии. Первый вылет из Мемфиса состоялся в мае 2024 года; пилот совершил посадки почти в 60 государствах. Последний отчет он опубликовал 23 июня 2025 года, на 142-й день пути, пролетая над Филиппинами. Однако молодого человека арестовали в Антарктиде 28 июня после приземления на чилийской базе «Лейтенант Родольфо Марш» (о. Кинг-Джордж).
По заявлению регионального прокурора Кристиана Крисосто Рифо, летчик предоставил недостоверный полетный план и отклонился от курса. «Обвиняемый нарушил не только авиационный кодекс, но и множество национальных и международных норм, регулирующих маршруты в Антарктиду и доступ к континенту», — подчеркнул Рифо.
Защита пилота настаивает, что посадка была аварийной из-за резкого ухудшения метеоусловий. В настоящее время американец остается в Антарктиде; впоследствии он будет переправлен в одну из стран Южной Америки для судебного разбирательства.
Ранее пилот таинственно пропал из залитой кровью кабины самолета после аварии в США. Двухместное воздушное судно Cessna рухнуло в поле у дороги.