Техас охватило мощное наводнение, есть жертвы

Мощное наводнение в Техасе, вызванное сильными ливнями, привело к гибели людей. Как сообщает CNN, ссылаясь на местные власти, поисковые группы ведут спасательные операции в округе Керр, где быстрое течение воды угрожает прибрежным районам и лагерям отдыха.
Мать одного из детей, находившихся в лагере «Мистик», подтвердила информацию о пропавших без вести детях. Судья округа Керр Роб Келли заявил о гибели шести человек, но ожидается, что это число возрастет. Власти округа призвали жителей оставаться дома и не пытаться передвигаться по затопленным дорогам, передает CNN.
По данным газеты Austin American-Statesman, уровень воды в реке Гуадалупе в Комфорте поднялся почти на девять метров (29,86 фута) после того, как за 30 минут он поднялся на 22 фута. В Кервилле уровень воды поднялся более чем на 6,5 метров (21,6 фута) за час.
Национальная метеорологическая служба предупредила, что ситуация опасна для жизни и ожидается размыв дорог и повышение уровня воды в реках и ручьях. В Кервилле объявлено чрезвычайное положение из-за опасного наводнения. С вечера четверга в регионе выпало от 100 до 150 миллиметров осадков, а по некоторым данным, более 250 миллиметров.
Позже стало известно о 13 погибших и около 20 пропавших детях.
25 июня стало известно, что около 80 тысяч человек эвакуировали в китайской провинции Гуйчжоу из-за сильных наводнений. Почти 50 тысяч жителей вывезли из уезда Жунцзян и около 30 тысяч человек временно переместили из уезда Цунцзян. Власти объявили в регионе наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.