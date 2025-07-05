Техас охватило мощное наводнение, есть жертвы

По данным газеты Austin American-Statesman, уровень воды в реке Гуадалупе в Комфорте поднялся почти на девять метров (29,86 фута) после того, как за 30 минут он поднялся на 22 фута. В Кервилле уровень воды поднялся более чем на 6,5 метров (21,6 фута) за час.