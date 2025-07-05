Болезнь века: Life.ru узнал, как вырваться из рабства трудоголизма и начать жить по-настоящему

Трудоголик черпает чувство собственной значимости только в работе, игнорируя личную жизнь, хобби и заботу о себе. Он избегает проблем вне работы, а во время отдыха испытывает чувство вины и тревогу. В итоге это приводит к хронической тревожности, депрессии, усталости и психосоматическим проявлениям, а в конечном счёте — катастрофически снижает удовлетворённость жизнью. Туркова предупредила, что за высокой рабочей эффективностью приходит низкая продуктивность и выгорание.