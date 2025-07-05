Минюст России внес в список нежелательных организаций две новые НПО: Вот кто в него попал

Перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, пополнился двумя новыми пунктами. Минюст внес в него одну НПО из Литвы и одну НПО из Германии. Информация об этом размещена на сайте ведомства.
Речь идет о «Евразийской ассоциации снижения вреда»* и «Европейском инициативном центре устойчивости»*. Они внесены в перечень соответственно под номерами 239 и 240 в пятницу 4 июля.
Тем временем в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга попал подросток, которому в апреле исполнилось 14 лет. Он стал самым молодым человеком, внесенным в этот список. Теперь, согласно закону, юноша не может принимать участия в выборах, распространять информацию в интернете, пользоваться рядом финансовых услуг.
Также сайт KP.RU сообщал, что американский наемник оказался в списке экстремистов России.
Кроме того, в перечне террористов и экстремистов оказался стендап-комик, ранее арестованный по делу о разжигании ненависти.
*Организация, деятельность которой признана нежелательной в России.