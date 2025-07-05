Минюст России внес в список нежелательных организаций две новые НПО: Вот кто в него попал

Тем временем в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга попал подросток, которому в апреле исполнилось 14 лет. Он стал самым молодым человеком, внесенным в этот список. Теперь, согласно закону, юноша не может принимать участия в выборах, распространять информацию в интернете, пользоваться рядом финансовых услуг.