В Госдуме призвали расширить действие единого пособия на детей до 18 лет

Согласно закону «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», право на единое пособие предоставляется беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет. Останина отмечает, что данное положение вступает в противоречие с законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», в соответствии с которым ребенок — это лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). По ее словам, аналогичная норма содержится в Семейном кодексе РФ.