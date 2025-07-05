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Вильфанд раскрыл, почему в Петербурге происходят наводнения

Причиной угрозы наводнения в Санкт-Петербурге стали интенсивные осадки и усиление ветра, который гнал волны из Балтийского моря в устье Невы, блокируя ее сток. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Уровень воды в Неве поднялся до рекордных значений.

Причиной угрозы наводнения в Санкт-Петербурге стали интенсивные осадки и усиление ветра, который гнал волны из Балтийского моря в устье Невы, блокируя ее сток. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Наводнение происходит из-за того, что воды Балтийского моря входят в устье Невы. Прошли интенсивные осадки, и усиливался ветер, который имел направление западное-юго-западное, а это именно тот ветер, который гонит волну из моря в устье Невы», — пояснил Вильфанд РИА Новости.

До появления защитной дамбы в подобных погодных условиях происходило так называемое «запирание» Невы — естественный сток прекращался, а вода из моря поднимала уровень реки до опасных значений. Вильфанд отметил, что раньше такие ситуации регулярно приводили к серьезным наводнениям, поскольку у воды не было возможности уйти в Балтийское море.

Ситуацию удалось взять под контроль только после завершения строительства комплекса защитных сооружений в 2011 году. Комплекс строился с 1980-х годов и теперь позволяет оперативно реагировать на угрозу затопления города, предотвращая серьезные последствия даже при неблагоприятных погодных условиях.

Наводнения в июле в Санкт-Петербурге крайне редки. За всю историю города подобный случай фиксировался лишь в 1865 году. С момента основания Петербурга в 1703 году произошло более 340 наводнений, а наиболее разрушительное случилось в 1824 году.