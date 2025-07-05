Умер Джулиан МакМэхон, звезда «Зачарованных» и «Частей тела»

Австралийский актер Джулиан МакМэхон, наиболее известный по ролям в сериалах «Части тела», «Зачарованные» и «ФБР: Самые разыскиваемые преступники», а также в фильме «Фантастическая четверка», скончался 2 июля во Флориде после продолжительной борьбы с раком. Ему было 56 лет. Об этом стало известно в субботу, 5 июля.
Жена актера, Келли МакМэхон, сообщила, что Джулиан любил жизнь, свою семью, друзей, работу и поклонников, и больше всего хотел дарить радость людям. Семья обратилась к общественности с просьбой оказать поддержку и предоставить им уединение для скорби.
— С открытым сердцем я хочу сообщить миру, что мой любимый муж Джулиан МакМэхон мирно скончался на этой неделе после отважной борьбы с раком, — рассказала жена МакМэхона Келли МакМэхон для Deadline.
МакМэхон, сын бывшего премьер-министра Австралии, начал карьеру как модель, прежде чем стать актером. После работы в австралийских сериалах он переехал в Голливуд, где получил роли в сериалах «Другой мир», «Профайлер» и, наконец, обрел широкую известность благодаря роли Коула Тернера в «Зачарованных».
После этого последовали главные роли в сериале «Части тела», где он сыграл доктора Кристиана Троя, и в сериале «ФБР: Самые разыскиваемые преступники». Его последней ролью стала роль премьер-министра Австралии в детективном сериале Netflix «Резиденция».