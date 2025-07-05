Умер Джулиан МакМэхон, звезда «Зачарованных» и «Частей тела»

Австралийский актер Джулиан МакМэхон, наиболее известный по ролям в сериалах «Части тела», «Зачарованные» и «ФБР: Самые разыскиваемые преступники», а также в фильме «Фантастическая четверка», скончался 2 июля во Флориде после продолжительной борьбы с раком. Ему было 56 лет. Об этом стало известно в субботу, 5 июля.