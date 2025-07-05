Мать задержанного в Баку Софронова узнала об условиях содержания сына

В своём сообщении в соцсети Мария Софронова выразила глубокую благодарность друзьям и знакомым сына за поддержку. Она упомянула, что получила множество тёплых слов даже от тех, с кем Сергей учился в начальной школе и детском саду. Особую признательность она выразила его друзьям, которые, по её словам, делают всё возможное для помощи.