Хачанов почти за четыре часа победил Боржеша и вышел в ⅛ финала Уимблдона

В следующем матче соперником 28-летнего россиянина станет Камиль Майхшак из Польши, занимающий 109-е место в мировом рейтинге. На счету Хачанова семь титулов ATP, а его наилучшее достижение на кортах Уимблдона — выход в четвертьфинал в 2021 году.