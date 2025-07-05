Хачанов почти за четыре часа победил Боржеша и вышел в ⅛ финала Уимблдона

Карен Хачанов пробился в четвёртый раунд Уимблдона — третьего турнира серии «Большого шлема» в текущем теннисном сезоне.
В напряжённом поединке третьего круга 20-я ракетка мира, выступающий под 17-м номером посева, одолел представителя Португалии Нуну Боржеша (№ 37 в рейтинге ATP) в пятисетовом матче: 7:6 (8:6), 4:6, 4:6, 6:3, 7:6 (10:8). Встреча длилась 3 часа 51 минуту.
В следующем матче соперником 28-летнего россиянина станет Камиль Майхшак из Польши, занимающий 109-е место в мировом рейтинге. На счету Хачанова семь титулов ATP, а его наилучшее достижение на кортах Уимблдона — выход в четвертьфинал в 2021 году.
Ранее российские теннисисты Андрей Рублев, Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова смогли преодолеть первый круг Уимблдона и выйти на второй этап турнира, проводящегося в Лондоне.