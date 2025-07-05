Умер звезда сериалов «Зачарованные» и «Части тела»

Ранее в возрасте 67 лет умер актер Майкл Мэдсен, знаменитый по ролям в фильмах Квентина Тарантино. Тело артиста было обнаружено у него дома в Малибу утром 3 июля. Прибывшие на вызов 911 офицеры местного департамента шерифа зафиксировали смерть, которая, по их мнению, наступила по естественным причинам.