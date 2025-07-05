Зеленая среда. Дожди не к добру — спасаем свои хвойные растения от болезней

Непрекращающиеся дожди в Самаре создали идеальные условия для распространения грибковых заболеваний, особенно опасных для хвойных растений.
Специалисты бьют тревогу: сейчас самое время принять меры, чтобы защитить ваши ели, сосны, туи и можжевельники.
«Растения все под ударом, болеют много. Особенно ржавчина сейчас гуляет,» — обсуждают опытные садоводы.
Ржавчина — одно из самых коварных заболеваний хвойных, которое может привести к ослаблению и даже гибели растения. В условиях повышенной влажности риск заражения возрастает многократно. Справиться с рисками помогут советы консультанта по ландшафтному дизайну Татьяны Кучумовой.
Почему именно сейчас нужно обработать хвойные?
Влажная среда способствует быстрому распространению спор грибков. Превентивная обработка сейчас поможет предотвратить заражение и защитить ваши растения от серьезных проблем в будущем.
Как справедливо замечают, «Ржавчину потом не вылечить.» Лучше предотвратить, чем лечить!
Чем обрабатывать?
Для защиты хвойных от грибковых заболеваний рекомендуется использовать медьсодержащие препараты. Опытные садоводы советуют:
«Абига-Пик»: Эффективный препарат против широкого спектра грибковых заболеваний. Важно соблюдать дозировку!
Рекомендуется использовать раствор меньшей концентрации, чем указано в инструкции. Внимательно читайте инструкцию на упаковке, обычно это 40−50 г на 10 литров воды, но опытные садоводы рекомендуют снизить дозировку.
«Ракурс» или «Пиноцид»: Эти препараты также хорошо зарекомендовали себя в борьбе с грибковыми заболеваниями хвойных. Соблюдайте инструкцию по применению.
Важно помнить!
Обработку следует проводить в сухую погоду, если такая возможность представится, либо в утренние или вечерние часы, чтобы избежать ожогов на листьях.
Тщательно опрыскивайте все части растения, уделяя особое внимание внутренней части кроны.
Повторите обработку через 10−14 дней, особенно если дожди продолжаются.
Что делать, если хочется профилактики?
Если вы хотите провести профилактическую обработку или заметили только первые признаки заболевания, можно использовать биопрепараты.
Например, «Фитоспорин». Этот препарат содержит полезные бактерии, которые подавляют развитие грибков.
«Фитоспорин отлично подходит каждые 2 недели,» — рекомендуют садоводы. Он безопасен для растений, людей и животных. Разводится по инструкции.
А что насчет плодовых деревьев, роз и цветущих растений?
Плодовые деревья и кустарники также подвержены грибковым заболеваниям во влажную погоду. Их можно обрабатывать теми же медьсодержащими препаратами, что и хвойные, соблюдая рекомендованные дозировки.
Обратите внимание на период ожидания после обработки, чтобы безопасно собирать урожай.
Розы тоже подвержены грибковым заболеваниям, таким как черная пятнистость и мучнистая роса. Опрыскивание медьсодержащими препаратами (например, «Абига-Пик») допустимо, но лучше использовать специальные фунгициды, предназначенные для роз, такие как «Скор» или «Топаз».
Цветущие растения также нуждаются в защите. Если вы опрыскиваете их медьсодержащими препаратами, старайтесь избегать попадания на цветки, чтобы не повредить их.
Биопрепараты, такие как «Фитоспорин», более безопасны для цветущих растений.
Не игнорируйте тревожные сигналы, которые подают ваши растения! Своевременная обработка — залог их здоровья и красоты.
Прислушивайтесь к советам опытных садоводов, соблюдайте инструкции по применению препаратов и ваши растения будут радовать вас своим видом!
Еще больше советов по ландшафтному дизайну, обустройству сада и огорода в нашей рубрике «Зеленая среда».
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.