Зеленая среда. Дожди не к добру — спасаем свои хвойные растения от болезней

Непрекращающиеся дожди в Самаре создали идеальные условия для распространения грибковых заболеваний, особенно опасных для хвойных растений. Специалисты бьют тревогу: сейчас самое время принять меры, чтобы защитить ваши ели, сосны, туи и можжевельники.