В России вступил в силу закон об ответственности за участие в дропперских схемах

В России продолжается активная борьба с мошенниками. На этот раз меры приняли в отношении так называемых дропперов. В России 5 июля вступил в силу закон об уголовной ответственности для соответствующих лиц.
Так, мошенники, передающие свои карты третьим лицам, могут лишиться свободы на срок до шести лет. Вдобавок злоумышленников обяжут платить штрафы за незаконную деятельность. Их сумма составит от 100 тысяч рублей до полумиллиона.
Указанные изменения внесены в статью 187 УК России о «Неправомерном обороте средств платежей».
Между тем, мошенники начали звонить жертвам и представляться социальными работниками. Они убеждают пожилых граждан обратиться в МФЦ для якобы «перерасчета пенсии». Так жертвы лишаются средств, переводя их на счет мошенников.