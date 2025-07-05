На 57-м году жизни умер актёр из «Зачарованных» Джулиан Макмэхон

Напомним, американская актриса Шеннен Доэрти, снимавшаяся в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные», умерла в возрасте 53 лет 13 июля 2024 года. Она на протяжении многих лет боролась с раком груди.