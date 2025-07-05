На 57-м году жизни умер актёр из «Зачарованных» Джулиан Макмэхон

Австралийский актёр Джулиан Макмэхон скончался в возрасте 56 лет, информирует Deadline.
Макмэхон умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Джулиан Макмэхон родился в 1968 году в Сиднее.
Он получил популярность благодаря роли Коула Тёрнера в американском сериале «Зачарованные». Также Макмэхонснимался в сериале «Части тела».
Кроме того, он сыграл доктора Виктора фон Дума в кинокартинах «Фантастическая четвёрка» (2005) и «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного Сёрфера» (2007).
У актёра было три официальных брака. Он был женат на певице Данни Миноуг, а также актрисе Брук Бёрнс. Третьей супругой стала Келли Паньягуа.
Помимо этого, у Макмэхона был роман с коллегой по сериалу «Зачарованные» Шеннен Доэрти.
Макмэхон умер 2 июля в американском Клируотере (штат Флорида).
Напомним, американская актриса Шеннен Доэрти, снимавшаяся в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные», умерла в возрасте 53 лет 13 июля 2024 года. Она на протяжении многих лет боролась с раком груди.