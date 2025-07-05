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На 57-м году жизни умер актёр из «Зачарованных» Джулиан Макмэхон

Актёр скончался после продолжительной борьбы с раком.

Австралийский актёр Джулиан Макмэхон скончался в возрасте 56 лет, информирует Deadline.

Макмэхон умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Джулиан Макмэхон родился в 1968 году в Сиднее.

Он получил популярность благодаря роли Коула Тёрнера в американском сериале «Зачарованные». Также Макмэхонснимался в сериале «Части тела».

Кроме того, он сыграл доктора Виктора фон Дума в кинокартинах «Фантастическая четвёрка» (2005) и «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного Сёрфера» (2007).

У актёра было три официальных брака. Он был женат на певице Данни Миноуг, а также актрисе Брук Бёрнс. Третьей супругой стала Келли Паньягуа.

Помимо этого, у Макмэхона был роман с коллегой по сериалу «Зачарованные» Шеннен Доэрти.

Макмэхон умер 2 июля в американском Клируотере (штат Флорида).

Напомним, американская актриса Шеннен Доэрти, снимавшаяся в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные», умерла в возрасте 53 лет 13 июля 2024 года. Она на протяжении многих лет боролась с раком груди.