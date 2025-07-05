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Умер легендарный актер Макмэхон, известный за роль в «Зачарованных»

Актер Джулиан Макмэхон, известный по роли в «Зачарованных», скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщили близкие актера.

Актер долгое время боролся с раком.

Актер Джулиан Макмэхон, известный по роли в «Зачарованных», скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщили близкие актера.

«С открытым сердцем я хочу заявить, что мой любимый муж Джулина Макмэхон скончался после отважной борьбы с раком», — сообщила Deadline супруга актера Келли Макмэхон. Близкие отметили, что он очень любил свою семью, поклонников и работу и хотел дарить радость как можно большему числу людей.

Макмэхон был известен по ролям в таких фильмах, как «Части тела», «Фантастическая четверка», «ФБР: самые разыскиваемые преступники», «Подтяжка» и другим. Родные попросили поклонников, кому он принес радость, продолжать радоваться жизни и вспоминать его.