Умер легендарный актер Макмэхон, известный за роль в «Зачарованных»

Актер долгое время боролся с раком.
Актер Джулиан Макмэхон, известный по роли в «Зачарованных», скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщили близкие актера.
«С открытым сердцем я хочу заявить, что мой любимый муж Джулина Макмэхон скончался после отважной борьбы с раком», — сообщила Deadline супруга актера Келли Макмэхон. Близкие отметили, что он очень любил свою семью, поклонников и работу и хотел дарить радость как можно большему числу людей.
Макмэхон был известен по ролям в таких фильмах, как «Части тела», «Фантастическая четверка», «ФБР: самые разыскиваемые преступники», «Подтяжка» и другим. Родные попросили поклонников, кому он принес радость, продолжать радоваться жизни и вспоминать его.