Умер легендарный актер Макмэхон, известный за роль в «Зачарованных»

«С открытым сердцем я хочу заявить, что мой любимый муж Джулина Макмэхон скончался после отважной борьбы с раком», — сообщила Deadline супруга актера Келли Макмэхон. Близкие отметили, что он очень любил свою семью, поклонников и работу и хотел дарить радость как можно большему числу людей.