Найденный мертвым вице-президент «Транснефти» Бадалов имел проблемы с сердцем

Компания «Транснефть» подтвердила известие о смерти вице-президента организации Андрея Бадалова. Он скончался в пятницу, 4 июля. Как отметили в «Транснефти», тело обнаружили у жилого дома на Рублевском шоссе в Москве. Об этом сообщается на сайте компании.
Представители «Транснефти» отметили, что в момент происшествия в квартире Андрея Бадалова оставались его жена и дети. У вице-президента компании было две дочери. Сейчас с семьей погибшего работают психологи, сказано в уведомлении. Кроме того, ведутся следственно-оперативные мероприятия.
«С глубоким прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине Андрея Юрьевича Бадалова», — говорится в сообщении «Транснефти».
В организации напомнили, что вице-президенту компании было 62 года. Он работал в «Транснефти» с 2021 года. Андрей Бадалов отвечал за комплексную цифровизацию и автоматизацию производственных процессов во всей системе трубопроводного транспорта, подчеркивается в сообщении. В компании отметили, что «светлая память» о вице-президенте навсегда останется в сердцах сотрудников.
«Под его непосредственным руководством и с его личным участием в кратчайшие сроки были реализованы масштабные наукоемкие проекты, позволившие вывести “Транснефть” на качественно новый технологический и организационный уровень, эффективно преодолеть вызовы санкционных ограничений, особенно остро затронувших отрасль информационных технологий», — подытожили в организации.
Как стало известно, Андрей Бадалов имел проблемы с сердцем. Он был вынужден носить холтер. В момент смерти на Андрее Бадалове зафиксировали медицинский прибор для мониторинга кардиопоказателей. Тело погибшего обнаружил охранник жилого комплекса.
Кроме того, в квартире Андрея Бадалова нашли прощальные письма. Сообщения были адресованы жене. В правоохранительных органах сообщили, что Андрей Бадалов попрощался с супругой.
Ранее стало известно о смерти директора «Воронежтеплосети» Андрея Бутырина. Он ушел из жизни на 59-м году жизни. Мэр города Сергей Пeтрин выразил искренние соболезнования семье погибшего. Он уточнил, что Андрей Бутырин отдал много сил на благо Воронежа и развития системы теплоснабжения.