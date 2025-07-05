Найденный мертвым вице-президент «Транснефти» Бадалов имел проблемы с сердцем

В организации напомнили, что вице-президенту компании было 62 года. Он работал в «Транснефти» с 2021 года. Андрей Бадалов отвечал за комплексную цифровизацию и автоматизацию производственных процессов во всей системе трубопроводного транспорта, подчеркивается в сообщении. В компании отметили, что «светлая память» о вице-президенте навсегда останется в сердцах сотрудников.