Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер актер Джулиан Макмэхон, Тёрнер из «Зачарованных»

Актер Джулиан Макмэхон умер в 56 лет от рака.

Источник: Комсомольская правда

Умер Джулиан Макмэхон, австралийский актер, получивший известность после роли Коула Тёрнера в популярном сериале «Зачарованные». Артист скончался в среду 2 июля, информирует издание Deadline.

Сообщается, что Макмэхон умер от онкологического заболевания.

«Я хочу поделиться с миром тем, что мой любимый муж Джулиан Макмэхон мирно скончался на этой неделе после героических усилий по борьбе с раком», — приводит издание слова его жены Келли Макмэхон.

Супруга актера отметила, что Макмэхон любил жизнь, свою семью, друзей, работу и поклонников и пожелала всем, кому он принес радость, и далее продолжать находить положительные эмоции в жизни.

Напомним, в сериале «Зачарованные» в роли Тёрнера Макмэхон начал сниматься в 2000 году. Его герой так понравился зрителям, что создатели сериала продлили контракт с ним еще на два сезона.

Кроме того, Макмэхон сыграл главную роль в телесериале «Части тела», также он известен по работам в «Фантастической четверке», «Предчувствии» и сериале «ФБР: Самые разыскиваемые».

Ранее сайт KP.RU рассказывал о хобби Макмэхона — он обожал этническую кухню, катание на серфинге и коллекционировал классическую литературу.

Накануне сообщалось, что умер актер Майкл Мэдсен, сыгравший в фильмах «Бешеные псы» и «Убить Билла». У него остановилось сердце.