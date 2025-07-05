Умер актер Джулиан Макмэхон, Тёрнер из «Зачарованных»

Умер Джулиан Макмэхон, австралийский актер, получивший известность после роли Коула Тёрнера в популярном сериале «Зачарованные». Артист скончался в среду 2 июля, информирует издание Deadline.
Сообщается, что Макмэхон умер от онкологического заболевания.
«Я хочу поделиться с миром тем, что мой любимый муж Джулиан Макмэхон мирно скончался на этой неделе после героических усилий по борьбе с раком», — приводит издание слова его жены Келли Макмэхон.
Супруга актера отметила, что Макмэхон любил жизнь, свою семью, друзей, работу и поклонников и пожелала всем, кому он принес радость, и далее продолжать находить положительные эмоции в жизни.
Напомним, в сериале «Зачарованные» в роли Тёрнера Макмэхон начал сниматься в 2000 году. Его герой так понравился зрителям, что создатели сериала продлили контракт с ним еще на два сезона.
Кроме того, Макмэхон сыграл главную роль в телесериале «Части тела», также он известен по работам в «Фантастической четверке», «Предчувствии» и сериале «ФБР: Самые разыскиваемые».
Ранее сайт KP.RU рассказывал о хобби Макмэхона — он обожал этническую кухню, катание на серфинге и коллекционировал классическую литературу.
Накануне сообщалось, что умер актер Майкл Мэдсен, сыгравший в фильмах «Бешеные псы» и «Убить Билла». У него остановилось сердце.