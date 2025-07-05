В Гидрометцентре рассказали, почему в Петербурге происходят наводнения

Отметим, что в минувший четверг, 3 июля, для предотвращения морского нагонного наводнения в Петербурге закрыли створы Комплекса защитных сооружений города. При этом для июля это достаточно редкое явление — в середине лета такое происходит лишь во второй раз за всю историю метеонаблюдений.