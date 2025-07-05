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В Гидрометцентре рассказали, почему в Петербурге происходят наводнения

Наводнения в Санкт-Петербурге случаются, когда непогода гонит волны из Балтийского моря в устье Невы, «блокируя» ее сток.

Наводнения в Санкт-Петербурге случаются, когда непогода гонит волны из Балтийского моря в устье Невы, «блокируя» ее сток. Такое объяснение появлению наводнений в мегаполисе озвучил агентству РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, до появления в городе дамбы все это приводило к повышению уровня воды в реке.

«Наводнение происходит из-за того, что воды Балтийского моря входят в устье Невы. Прошли интенсивные осадки, и усиливался ветер, который имел направление западное-юго-западное, а это именно тот ветер, который гонит волну из моря в устье Невы», — сказал Вильфанд.

Отметим, что в минувший четверг, 3 июля, для предотвращения морского нагонного наводнения в Петербурге закрыли створы Комплекса защитных сооружений города. При этом для июля это достаточно редкое явление — в середине лета такое происходит лишь во второй раз за всю историю метеонаблюдений.

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