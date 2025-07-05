Британская рок-группа Oasis выступила с первым за 16 лет концертом

Члены британской рок-группы Oasis снова в сборе. Они дали первый за 16 лет концерт. Шоу открыло международный тур Live' 25, сообщает телеканал Sky News.
Концерт состоялся 4 июля в столице Уэльса. Рок-группа выступила перед более чем 70 тысячами фанатов. Музыканты сыграли главные хиты.
Известно, что тур Live' 25 продлится до 23 ноября 2025 года. Последний концерт пройдет в Сан-Паулу, Бразилия.
В России, тем временем, отменили шоу Эмина Агаларова. Певец перенес концерт, который должен был состояться в Светлогорске, на год. Как оказалось, проведению шоу помешали обстоятельства «непреодолимой силы». Так заявили организаторы мероприятия. Сам Эмин Агаларов сообщил, что ему не удалось договориться с площадкой.